Video Yaşam Başakşehir’de 2 milyon 500 bin TL çalan hırsız İstanbul Havalimanı’nda yakalandı | Video
Başakşehir’de 2 milyon 500 bin TL çalan hırsız İstanbul Havalimanı’nda yakalandı | Video

Başakşehir’de 2 milyon 500 bin TL çalan hırsız İstanbul Havalimanı’nda yakalandı | Video

21.12.2023 | 14:59

Başakşehir’de park halindeki aracın camını kırıp içindeki 2 milyon 500 bin TL’yi çalan şahıs İstanbul Havalimanı’nda yakalanarak sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Olay 15 Aralık'ta Başakşehir'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Arnulfo D. R.(57) şahıs, M. S. K'ya ait olan park halindeki bir aracın camını kırdı. Ardından içerisinde bankadan yeni çekilmiş olan şirkete ait 2 milyon 500 bin TL bulunan çantayı araçtan çalarak kayıplara karıştı. Araç sahibi M. S. K'nın şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği görevlileri çalışma gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu Arnulfo D. R.(57) şahıs İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üst ve sırt çantasında yapılan aramada 4 bin 930 Euro ve 3 bin 385 TL para ele geçirildi. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara teslim edilen şüpheli şahıs tutuklanarak, Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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