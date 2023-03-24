Bayrampaşa’da çöken bahçe duvarı böyle görüntülendi | Video
Bayrampaşa’da bir binanın yapımına başlanmak üzere araziden alınan hafriyat esnasında yan binanın bahçe duvarı çökmüştü. Çöken bahçe duvarı binanın yerinden oynamasına neden oldu. Tedbir amacıyla yerinden oynayan bina boşaltılırken, bitişiğindeki binadan ayrılan yapı dron ile görüntülendi.
"DEPREMZEDE MİSAFİRLERİMİZ VARDI İFTAR İÇİN"
Bina sakinlerinden Öskan Altun "Dün akşam iftara 7 dakika kala bir gürültüyle bu şekilde olduğunu öğrendik ve hızlı bir şekilde evlerimizi boşalttık. Baktığımızda burada yapılan işlemlerin yanlış olduğunu gördük normalde bizim 1,5 metre bahçemiz var yan binada da aynı işlemin yapılması gerekiyordu ama bahçe payını bırakın, gelmiş bizim bahçe duvarımız yıkılmış. Buraya herhangi bir perde beton veya istinat duvarı çekilmemiş bile. Yıkılan bizim binamızın bahçe duvarı oldu. Dün akşam 19.30'dan gece yarısına kadar buraya 60 kamyona yakın hafriyat döküldü bu bina kaymasın diye. Henüz bize yetkililer net bir şey demedi ama biz savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Biz iftar saatinde evdeydik ve depremzede ailelerimizi misafir ediyorduk iftarda biz bağırış seslerini duyup dışarıya çıktık" ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
08:10
Bayrampaşa’da çöken bahçe duvarı böyle görüntülendi | Video 24.03.2023 | 11:48
02:48
02:11
01:18
İstanbul'da sahte altın operasyonu: 28 gözaltı | Video 24.03.2023 | 11:17
01:54
01:19
"Kolpaçino kumarhanesi"ne operasyon: 278 kişi suçüstü yakalandı | Video 24.03.2023 | 10:51
04:51
624 yıllık Ulu Cami'ye asılan Ramazan mahyası geceyi aydınlattı | Video 24.03.2023 | 10:44
00:58
Eskişehir’deki 'kökünü kurutma' operasyonunda 27 tutuklama | Video 24.03.2023 | 10:44
04:14
05:58
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 24 Mart 2023 Cuma atv izle! | Video 24.03.2023 | 10:21
00:25
01:55
Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 9 'torbacı' adliyeye sevk edildi | Video 24.03.2023 | 10:07
03:17
Deprem Amanos'un zirvesindeki Şalen Kalesi'nin surlarını da yıktı | Video 24.03.2023 | 09:45
01:42
Çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği otel böyle görüntülendi | Video 24.03.2023 | 09:41
05:12
01:44
05:25
02:57
Kırmızı ışıkta geçen tırın hafif ticari araca vurma anı kamerada | Video 24.03.2023 | 08:27
01:51
04:08
Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki ÇAYKUR Fabrikası'nda yangın | Video 24.03.2023 | 08:26