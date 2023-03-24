Video Yaşam Bayrampaşa’da çöken bahçe duvarı böyle görüntülendi | Video
Bayrampaşa’da çöken bahçe duvarı böyle görüntülendi | Video

Bayrampaşa’da çöken bahçe duvarı böyle görüntülendi | Video

24.03.2023 | 11:48

Bayrampaşa’da bir binanın yapımına başlanmak üzere araziden alınan hafriyat esnasında yan binanın bahçe duvarı çökmüştü. Çöken bahçe duvarı binanın yerinden oynamasına neden oldu. Tedbir amacıyla yerinden oynayan bina boşaltılırken, bitişiğindeki binadan ayrılan yapı dron ile görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün saat 19.00 sıralarında Bayrampaşa ilçesi Kartaltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımına yeni başlayan bir binanın arazisinde yapılan hafriyat kaldırma işlemi sırasında yan binanın bahçe duvarı çökmüştü. İnşaatın yanında bulunan bina sakinleri panikle dışarı çıkarken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, zabıta ekipleri sevk edilmişti. Yan binada bulunan vatandaşlar, evlerinden apar topar çıkınca iftarı sokakta yapmak zorunda kalmıştı. Çökme riski olan bina zabıta ekipleri tarafından tahliye edilerek mühürlenmişti. Yeni bir göçüğü önlemek için ise inşaat alanına toprak dökülmüştü. Çökme nedeni ile yerinden oynayarak bitişiğindeki binadan ayrılan apartman dron ile havadan görüntülendi. Sokak ve bina yaya ve araç trafiğine kapatılırken ekiplerin incelemeleri devam ediyor.

"DEPREMZEDE MİSAFİRLERİMİZ VARDI İFTAR İÇİN"
Bina sakinlerinden Öskan Altun "Dün akşam iftara 7 dakika kala bir gürültüyle bu şekilde olduğunu öğrendik ve hızlı bir şekilde evlerimizi boşalttık. Baktığımızda burada yapılan işlemlerin yanlış olduğunu gördük normalde bizim 1,5 metre bahçemiz var yan binada da aynı işlemin yapılması gerekiyordu ama bahçe payını bırakın, gelmiş bizim bahçe duvarımız yıkılmış. Buraya herhangi bir perde beton veya istinat duvarı çekilmemiş bile. Yıkılan bizim binamızın bahçe duvarı oldu. Dün akşam 19.30'dan gece yarısına kadar buraya 60 kamyona yakın hafriyat döküldü bu bina kaymasın diye. Henüz bize yetkililer net bir şey demedi ama biz savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Biz iftar saatinde evdeydik ve depremzede ailelerimizi misafir ediyorduk iftarda biz bağırış seslerini duyup dışarıya çıktık" ifadelerini kullandı.

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