D-100'de alkollü halde makas atan sürücü yakalandı

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Bahçelievler'de, D-100 Karayolu üzerinde alkollü halde makas atarak ilerleyen araç sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı. Sürücü belgesine 6 ay süre ile el konulan sürücüye, idari para cezası da uygulandı. Alkollü sürücünün makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
D-100 Karayolu'nun Bahçelievler mevkiinde bir sürücü, hafif ticari aracıyla makas atarak ilerlediği sırada, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü tespit ederek yakaladı. Polis ekiplerince yapılan kontrollerde, araç sürücüsü Ebu Bekir Ö.'nün 2,01 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü Ebu Bekir Ö.'ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 462g (Makas Atmak) maddesinden bin 339 TL, 485 (Alkollü araç kullanmak) maddesinden bin 339 TL olmak üzere, toplamda 2 bin 678 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca Ebu Bekir Ö'nün sürücü belgesine 6 ay süre ile el konuldu. Öte yandan sürücü, alkollü araç kullanmaktan hakkında adli işlemler yapılmak üzere Bahçelievler Polis Merkez Amirliği'ne götürüldü.