Esra Erol’da bir ilk! Mehmet Can baba olduğunu Esra Erol canlı yayınında öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı! | Video
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ATV’nin ve Türkiye’nin sevilen programları arasında yer alan Esra Erol’da bugün bir ilk yaşandı. Her gün farklı konu ve konuklarıyla izleyicileri kendisine hayran bırakan programda bugün 8,5 aylık hamile Dilek Hanım’ın ani doğum haberi stüdyoda heyecan yarattı. Dünkü yayına katılarak eşi Mehmet Can Kara ve kayınvalidesi Hülya Kırlangıç ile sorunlar yaşadığını dile getiren Dilek Hanım’ın haberini eşine Esra Erol verdi. Dilek Hanım’ın eşi Mehmet Bey, canlı yayında haberi alır almaz gözyaşlarına boğuldu. İşte ayrıntılar!