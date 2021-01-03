Video Yaşam Evi yanarken canlı yayın yaptı | Video

Evi yanarken canlı yayın yaptı | Video

Evi yanarken canlı yayın yaptı | Video
03.01.2021 | 12:06

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Bursa’da Suriye uyruklu ailenin yaşadığı evde ısıtıcının devrilmesi sonucunda yangın çıktı. Evi yanan kişinin o anda cep telefonundan canlı yayın yapması ise pes dedirtti.

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Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Omar A. ve ailesinin yaşadığı evde, ısıtıcının devrilmesi sonucunda yangın çıktı. Dumanların evi sardığını gören Omar A., durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 2 itfaiye ekibi, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

EVİ YANARKEN CANLI YAYIN YAPTI
Yangın sebebiyle meraklı vatandaşlar sokağa çıkarak yangını izledi. Öte yandan, evi yanan Omar A.'nın elindeki cep telefonu ile yangın anında sosyal medyadan canlı yayın yapması pes dedirtti. Yangın sebebiyle ev kısmen kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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