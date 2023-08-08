Fatih'te 'Schengen' vizesi dolandırıcısı böyle yakalandı | Video
Fatih'te mesajlaşma uygulaması üzerinden tanıştığı adama 25 bin dolar karşılığında Schengen Vizesi çıkarmak için söz veren ve vaadini yerine getirmeyen 2 şahıs, 2'nci kez istedikleri parayı almak için bekledikleri kafede polis tarafından kıskıvrak yakalandı.
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