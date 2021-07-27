Freni boşalan akaryakıt kamyonu ekmek büfesine daldı | Video

Ankara'da freni boşalan akaryakıt kamyonu ekmek büfesine girdi. Kazada şans eseri yaralanma veya can kaybı olmazken, akaryakıt kamyonunun tankerinin boş olması olası bir felaketin yaşanmasını engelledi.

Olay, Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi Nevşehir Caddesi'nde bulunan bir ekmek büfesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağı istikamette seyreden 06 AR 903 plakalı akaryakıt kamyonunun sürücüsü aracının frenlerinin boşalması sonucu hakimiyetini kaybetti ve yol kenarında Mustafa Dönmez'e ait olan ekmek bayisine daldı. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, kamyonda akaryakıt bulunmaması meydana gelebilecek her hangi bir felaketin önüne geçti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kullanılamaz hale gelen ekmek büfesinin yerine yenisi getirilirken, yaşanan olaydan mağdur olan büfe sahibi Dönmez, maddi zararının olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"NORMAL BİR İNSANIN YAPACAĞI BİR İŞ DEĞİL BU"

Hasar gören ekmek büfesinin sahibi olan Mustafa Dönmez yaklaşık 19 bin liralık zararının olduğunu belirterek, "Araç yukarıdan geliyor. İçi boş tankermiş. Virajı alamayınca frenim patladı diyor kendisi. Bu şekilde geliyor, büfenin içine komple giriyor. İçeride ne var ne yok hepsini yok ediyor. İçeride her ne varsa arabanın içerisinde. Komşular bizi çağırdı. Geldik baktık ki olay bitmiş. Şoför baygın, sarhoş musun diye sorduğumuzda, 'değilim' dedi. 'Frenim patladı. Ne yaptığımı bilemiyorum' dedi. Burası doldu, gecenin saat ikisinde 500 kişi vardı burada. Polisler geldi. Ambulans geldi. Ölü ya da yaralı bulamadılar. Ona çok sevindik. Aşağı yukarı 19 bin liralık bir maddi kaybım var. Para sayma makinelerimiz, klimalarımız hepsi toz oldu. İçeride bulunan plastik poşetlerimiz, eldivenlerimiz vardı 10 paket. Hepsi gitti. Burayı tekrar yaptıracağız. Herkesin hasarı var. Normal bir insanın yapacağı bir iş değil bu" ifadelerini kullandı.