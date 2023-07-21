Hatay’da eş zamanlı torbacı operasyonu | Video 21.07.2023 | 14:25 Hatay’ın 9 ilçesinde 30 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen torbacı operasyonlarında, aranan 5 kişi yakalandı, 35 kişi hakkında da adli işlem yapıldı. Yapılan operasyonla uyuşturucu tacirlerine büyük bir darbe vuruldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hatay'da torbacı diye tabir edilen, sokakta uyuşturucu satan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Özel Harekat Polislerinin de katıldığı 9 ilçede 30 ayrı adrese düzenlenen eş szamanlı operasyonlarda evlerde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, 14 adet ruhsatsız tabanca, 66 adet fişek, 5 adet av tüfeği, 41 adet kartuş, 3 adet çalıntı motosiklet, suçtan elde edildiği değerlendirilen 59 bin 305 TL, 232,07 gram metamfetamin, 178,64 gram esrar, 118 kök hint keneviri, 28 adet captagon, 14,1 gram sentetik kannabinoid, 20 adet sentetik ecza hap, 1 gram kokain, 2,1 gram eroin, 15 adet pipe, 2 adet bong tabir edilen içme aparatı, 3 adet hassas terazi, 115 gram aseton ve 3 adet kesici alet ele geçirildi.

Olayla ilgili 36 şahıs hakkında adli işlem yapılırkan, yapılan operasyonlar sırasında çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.