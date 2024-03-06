İBB Başkan Adayı Kurum: "Daha önceden sözünü verdiğimiz 112 konutumuzu teslim etmeye başladık" | Video 06.03.2024 | 06:13 AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum Şile'de düzenlenen mitingde vatandaşla hitap etti. Kurum, "Bizim sözümüz söz. İşte bakın daha önceden sözünü verdiğimiz 112 konutumuzu teslim etmeye başladık. Hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Şile'de düzenlenen mitinge katılarak konuşma gerçekleştirdi. Mitinge Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı da katıldı. Kurum yaptığı konuşmada, "İstanbul bize ecdadımızın, tarihin, emanetidir. İstanbul bize 'Bu şehir daima benimdir' diyen Sultan Fatih'in emanetidir. İstanbul bize 'En büyük hayalim İstanbul'u yeniden yükseltmektir' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetidir. Bu şehir bize 'Medeniyetimizin başkenti İstanbul'dur' diyen Erbakan Hocamızın emanetidir. İstanbul bize 'Vatanseverlik aksiyondur' diyen Başbuğ Alparslan Türkeş'in emanetidir. Bu şehir bize 'Dava ve aksiyon adamı' şanlı şehidimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun emanetidir. İstanbul bize 'Bu şehrin en büyük sevdalısı' liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emanetidir. Ve bu emanet, 31 Mart'ta ehil ellere, emin ellere yeniden teslim edilecektir. İstanbullular, bu yolcu Başkan'dan ne bekledi, çok mu şey istedi? En temel belediye hizmetlerinin yapılmasını istedi, yapmadın. Çevre temiz olsun, altyapı, su ve kanalizasyon doğru işlesin dedi, işletemedin. Ulaşım sorunlarına çözüm getirmeni bekledi, sorunu daha da büyüttün. İşe, okula giderken çile çekmek istemedi, metro istedi, otobüs istedi yapmadın. Parklar, bahçeler, yeşil alanlar istedi sunmadın. Gençlik merkezleri istedi kültür merkezleri istedi, yapmadın. Sosyal destek istedi, adaletsizlik yaptın. İstihdam istedi, arttırmadın aksine azalttın. Kaynakların doğru kullanılmasını istedi çarçur ettin. En çok da ne istedi biliyor musunuz? Afetlere hazırlık istedi, güvenli yuva istedi yapmadın, üretmedin, sunmadın. Ama bu halkın istemediği ne varsa, hemen gittin çadırı oraya kurdun. Polemik istemediler, işi gücü bıraktın 5 yıl dedikodu ürettin. İhmalkarlık istemedi, İstanbul'a uğramadın. İsraf istemedi israfı bitirdik dedin garip gurebanın hakkıdır demeden 350 milyon lirayı harcadın. Bu milletin seni görmek istediği yerden kaçtın görmek istemediği neresi varsa oraya koştun" dedi.

Kurum, konuşmasının devamında, "Yetmedi kadınlarımıza hakaret ettin. İşte, Ekrem Efendi ne diyor, duydunuz değil mi? Ekrem Efendi'ye şunu sordular: 'Analizlere göre kadınlar daha çok AK Parti'ye oy veriyor ne diyorsunuz.' Aynen şunu söyledi:" 'v kadınları daha çok oy veriyor. Kadınlar statüsünde demeyelim.' Görüyor musunuz? Ev kadınlarını kadın statüsünde kabul etmiyor. Kadınlarımıza yönelik bu ayrıştırıcı dil, bu kabalık, bu nezaketsizlik böylesine önemli bir makama hiç yakışmıyor. Kadınlarımıza, annelerimize yöneltilen bu ayrıştırıcı dili reddediyorum. Bunu kabul etmemiz, bu hakarete sessiz kalmamız mümkün değil. Ne yazık ki, bunların zihniyeti, bunların karakteri bu. Zaman değişir, dünya değişir, Türkiye değişir, İstanbul değişir ama bu CHP zihniyeti hiçbir zaman değişmez. Geçmişte kadınlarımızı kıyafetleri üzerinden ayrıştıranlar, başörtülü başörtüsüz, açık kapalı diye ayrımcılık yapanlar, şimdi de ev hanımlarını ayrıştırıyorlar. Bunların zihniyetine göre ev hanımları kadın statüsünde değilmiş. Şimdi ben buradan Ekrem Efendi'ye soruyorum. Senin ev hanımları diyerek diğer kadınlardan ayırdığın, aşağıladığın insanların oyu, başka kadınların oylarından, başka vatandaşlarımızın oyundan daha mı az değerli? Siz hiç eşitlikçi olamayacak mısınız? Siz hiç adil olamayacak mısınız? Nedir bu eş başkanlar olarak ayrımcılık yarışınız. Bir gün biriniz bedelli bedelsiz ayrımcılığı yaparak erkekler arasında ayrım yapar, bir gün biriniz ev hanımı ve diğerleri diyerek kadınlarımızı ayrıştırırsınız. Bir gün de ayrımcılıkta değil birleştirmekte yarışın. Bir gün de hayırda yarışın. Hizmet üretmekte yarışın. Bu millet sizin bu ayrımcılığınızdan çok çekti. Yıllardır aynı tas aynı hamam devam ediyor. Bıkmadınız mı? " şeklinde konuştu.

Yaklaşan seçimler ile ilgili konuşan Kurum, şunları kaydetti:

"Bu millet senden bıktı, İstanbul senden usandı, senden yoruldu. İnşallah, 31 Mart'ta İstanbul senden temelli olarak kurtulacak. İstanbullular, seni süresiz izne, süresiz tatile gönderecek. 31 Mart geliyor, milletin hesap sorma günü yaklaşıyor. Sana bu kibirli dilinin hesabı sorulacak. Sana bu israfın hesabı sorulacak. Trafik çilesinin hesabı sorulacak. Adaletsizliğin hesabı sorulacak. 31 Mart'ta kadınlarımız İstanbul'da sandıkları patlatacak; sana en büyük dersi sandıkta kadınlarımız verecek. Şimdi 1 Nisan'da görevi bırakacak bu yolcu aday çıkmış ne diyor? 'Ben metro fatihiyim' diyor. Ya sen 5 yılda sadece 8 kilometre metro yapan adamsın, sen mi fatih olacaksın? Daha dün Sultanbeyli'deydik. Ve orada Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattımızı hızlıca yapacağız dedik. Bir anda, hepsi birden, tüm trolleriyle beraber zıplamaya başladılar. 'Ya biz zaten bu hattı açacağız' dediler. Vatandaşlarımız 16 Mart'ta açacağız dedikleri ama kesinlikle açamayacakları o Sancaktepe Şehir Hastanesi, Veysel Karani, Hasanpaşa ve Sultanbeyli duraklarında bekleyecekler. Bu algı belediyeciliği yapanların maskesini düşürecekler. Komediyi hep birlikte izleyip göreceğiz. Hakikaten bu adamlar siyasetin konusu değil, karikatürün konusu.

Bunlar yalan söyleyip, eser üretemedikleri gibi bir de bizim İstanbul'a kazandıracağımız eserleri eleştiriyorlar, 650 bin konutu nasıl yapacaksınız diyorlar. İşte 1 Nisan'dan itibaren 650 bin konutumuzu dönüştürmek için besmelemizi çekiyoruz inşallah. Artık hiçbir konuda endişe etmeyin; bu şehrin gerçek hizmetkarları geliyor. Bizim yüreğimiz İstanbul için çarpıyor, nabzımız İstanbul için atıyor, Şile'miz için atıyor. Biz bu şehrin her insanının derdini de Şile'mizin sorunlarını da biliyoruz. İşte Şile'mizin eşsiz bir plajı var. Burada çalışan cankurtaran kardeşlerimizi bile ortada bıraktılar. Özellikle gençlerden oluşan bu kardeşlerimiz, İBB'nin bünyesinde yaz mevsiminde çalıştırıldıktan sonra diğer aylarda işsiz kalıyor. Gençler, gönlünüz rahat olsun. Murat Abiniz sizi bu beceriksizlere teslim etmeyecek. İnşallah 12 ay boyunca çalışacağınız işleriniz bizden olacak. Yine İBB'nin aksattığı maaşlarınızı da düzenli bir şekilde ödeyeceğiz."

Şile hakkında konuşan Murat Kurum, "CHP'nin yolcu adayı; Şile'de 'sel taşkınlarına son verdik' demişti. Art arda videolar paylaşmıştı. İşte Şile burada, Şileli burada. Çözülen herhangi bir sorun var mı? Yok. Ama bizim sözümüz söz. İşte bakın daha önceden sözünü verdiğimiz 112 konutumuzu teslim etmeye başladık. Hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun. Biz söz verdik mi o sözü tutarız. İnşallah 1 Nisan'dan itibaren, Şile'miz için muazzam yatırımlarımızı hemen başlatacağız. Ne yapacağız? Şile'mizde başıboş hayvan sorununu çözeceğiz. Hayvan bakım ve tedavi merkezi kuracağız. Şile'mizde üretimi, üreticilerimizi, çiftçilerimizi sonuna kadar destekleyeceğiz. Tematik köyler yapacağız. Şile'mizde çalışan annelerimizin gözü, evlatları için arkada kalmasın diye kreşler yapacağız. Şile'mizin gençleri kendi işlerini kursunlar diye onlara paylaşımlı ofisler yapacağız; dev bir kültür ve sanat merkezi kazandıracağız. Eşsiz kumsalıyla, deniziyle, ormanlarıyla İstanbul'umuzun oksijen deposu olan Şile'mize yaraşır sahil düzenlemeleri yapacağız. İlçemize kazandıracağımız katı atık yakma tesisiyle; doğayla iç içe olan bu muhteşem ilçemizin havasını, suyunu, toprağını koruyacağız. Daha güzel bir Şile için, çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Ben sözlerimi verdim. Şimdi, sizlerden, Şileli hemşehrilerimden söz istiyorum. 31 Mart'ta hep birlikte Yeniden İstanbul diyecek miyiz? 31 Mart'ta hep birlikte Sadece İstanbul diyecek miyiz?" dedi.