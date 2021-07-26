İstanbul Sarıyer'de 2 gecekondu yangın sonucu küle döndü
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İstanbul Sarıyer'de baba ve oğulun yaşadığı gecekondu alev alev yandı. Alevler yan taraftaki boş bir gecekonduya da sıçradı. Yangın sonucu iki gecekondu küle döndü. Yangının kundaklama nedeniyle çıktığı iddia edildi.
Kocataş Mahallesi Portakal Sokak'ta bulunan bir gecekonduda sabah saat 05.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda tüm gecekonduyu saran alevler yan tarafta bulunan boş gecekonduya da sıçradı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yarım saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Ancak, gecekondular yanarak küle döndü. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekibi de olay yerinde hazır bekledi. Yangın çıkan gecekonduda yaşayan baba ve oğlu ise şans eseri yara almadan kurtuldu.