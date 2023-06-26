İzmir'de 3,3 büyüklüğünde deprem | Video
İzmir'in Buca ilçesinde 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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