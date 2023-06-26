İzmir'de 3,3 büyüklüğünde deprem | Video

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 06.37'deki depremin derinliği 10,78 kilometre olarak ölçüldü.