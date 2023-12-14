Video Yaşam İzmit Körfezi'nde can pazarı! Batan yüzer havuzdan denize atladılar
İzmit Körfezi'nde can pazarı! Batan yüzer havuzdan denize atladılar

İzmit Körfezi'nde can pazarı! Batan yüzer havuzdan denize atladılar

14.12.2023 | 08:52

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Yachtley Tersanesi’ne ait yüzer havuzun battığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Korku dolu anların yer aldığı görüntüde, yüzer havuzda bulunan kişilerin denize atladığı görülüyor.

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Sepetlipınar Mahallesi'nde bulunan Yachtley Tersanesi'nde korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 24 kişinin bulunduğu yüzer havuz, yat alma manevrası esnasında battı. Paniğin yaşandığı bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce batan yüzer havuz içerisinde bulunan 1 kılavuz kaptan, 20 çalışan ve 3 dalgıç, başka bir tekneye alarak kurtardı. 2 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BATAN YÜZER HAVUZDAN DENİZE ATLADILAR
Öte yandan, yüzer havuzun battığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntüde, yüzer havuzdan İzmit Körfez'ine atlayan kişilerin olduğu görülüyor.

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