Video Yaşam Karasu ve Kocaali’de denize girmek yasaklandı | Video

Karasu ve Kocaali’de denize girmek yasaklandı | Video

Karasu ve Kocaali’de denize girmek yasaklandı | Video
22.07.2021 | 16:02

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Sakarya’nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde hava koşulları sebebiyle kaymakamlık kararı neticesinde denize girmek yasaklandı.

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Olumsuz hava şartları Sakarya'nın iki ilçesinde denize girme yasağını beraberinde getirdi. Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ve Kocaali ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebi ile Karasu Kaymakamlığı tarafından denize girmek yasaklandı. Kararın verilmesinin ardından cankurtaranlar tarafından, denizdeki vatandaşlar sudan çıkartılmaya başlanıldı.

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