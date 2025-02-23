Video Yaşam Kimi kardan adamı tıraş etti, kimileri ise sokak aralarında keyif yaptı | Video
Kimi kardan adamı tıraş etti, kimileri ise sokak aralarında keyif yaptı | Video

Kimi kardan adamı tıraş etti, kimileri ise sokak aralarında keyif yaptı | Video

23.02.2025 | 10:33

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kar gören vatandaşlar doyasıya eğlendi. Kimileri traktörün arkasına bağladığı halatla ağaçların arasında kayarken, kimi de tepsi, bidon ve lastiklerle karın tadını çıkardı. Soğuk havada müşteri bulamayan bir berber ise, kardan adamı tıraş etmesi, kameralara yansıdı.

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Uludağ'a yağan 2 metrelik kar yağışı sonrası Bursa'nın merkezine ve ilçelerine de uzun zaman sonra kar yağdı. İnegöl ilçesinde ise vatandaşlar karın tadını doyasıya çıkardı. Bazı vatandaşlar tepsi ile kayarken, bazıları ise traktörün, motosikletin arkasına bağladığı ipe tutunarak sokak aralarında kaymanın keyfini çıkardı.

Kar yağışıyla birlikte fazla tıraşa gelmeyen olunca, berber ise çareyi kardan adamı tıraş etmekte buldu. Dükkanının önüne yaptığı kardan adama önlük giydiren esnaf, hem saç hem sakal tıraşı yapmayı ihmal etmedi. Farklı farklı kar yağışına sevinen vatandaşların yaşadığı komik anlar, kameralara ise saniye saniye yansıdı.

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