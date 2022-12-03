Konya’da kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı | Video

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Konya’nın Beyşehir ilçesinde kamyonetin kontrolden çıkarak tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.