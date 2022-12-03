Video Yaşam Konya’da kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı | Video
Konya’da kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı | Video

Konya’da kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı | Video

03.12.2022 | 13:09

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Konya’nın Beyşehir ilçesinde kamyonetin kontrolden çıkarak tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

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Kaza, saat 05.00 sıralarında Beyşehir-Antalya Karayolu'nun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen kamyonet, Beyşehir ilçe merkezi yönüne seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi. Kamyonet, ekin tarlası içerisinde metrelerce taklalar atarak yol kenarındaki bir bahçe evinin tel örgü çitine çarptıktan sonra ters dönerek durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk incelemede araçtan bahçe içerisinde yaklaşık 20 metre uzaktaki ağaçlar arasına fırlayan Dursun Özbaşı'nın (21) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan araçtaki D.G. de ilk müdahalesinin ardından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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