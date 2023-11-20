Konya'da yolcu otobüsü alev alev yandı | Video
KONYA'nın Ereğli ilçesinde seyir halinde yolcu otobüsü alev aldı. Şoför 40 yolcuyu tahliye ederken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, saat 08.00 sıralarında Adana-Konya kara yolu Çakmak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Hatay'a seyreden Abdullah Yalman idaresindeki yolcu otobüsü, motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden şoför, otobüsü durdurarak 40 yolcuyu tahliye etti. Bu sırada alevler tüm otobüsü sardı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, alevleri söndürürken, olay il e ilgili soruşturma başlatıldı.
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