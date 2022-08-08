Video Yaşam Kuşadası’nda korkutan yangın | Video
Kuşadası’nda korkutan yangın | Video

Kuşadası’nda korkutan yangın | Video

08.08.2022 | 17:56

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OTOMATİK OYNAT

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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Damlacık mevkiindeki 12 dönümlük zeytinlikte çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

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