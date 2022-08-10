Manisa’da 'Agave' heyecanı | Video

Dünyadaki 60-100 yıllık ömründe sadece bir kez çiçek açan ve 'sabır otu' olarak da bilinen Agave bitkisi, Manisa’nın Salihli ilçesindeki Mehmetçik Parkında çiçek açtı. Yeşillikler içindeki Agave çiçeğini ise parkta bulunan belediye işçisi fark etti.