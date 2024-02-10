Video Yaşam Metroya alkollü bindi, yetmedi vatandaşlara saldırdı! O anlar kamerada | Video
Metroya alkollü bindi, yetmedi vatandaşlara saldırdı! O anlar kamerada | Video

Metroya alkollü bindi, yetmedi vatandaşlara saldırdı! O anlar kamerada | Video

10.02.2024 | 12:24

Bursa’da metroya alkollü binen kadın, vagon içinde vatandaşlarla sözlü tartıştı. Yetmedi, küfürlerden rahatsız olduğu için kendisini kayda alan kıza saldırdı. Saldırma anları saniye saniye kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Paşaçiftliği Metro durağında meydana geldi Edinilen bilgiye göre, Sibel Ç. isimli kadın metroya alkolün etkisinde bindi. Vagonda bulunan yolcularla sözlü tartışma yaşayan kadın, bir süre sonra kendisini video kaydına alan E.E.'ye (18) saldırdı. Saldırgandan kendini korumaya çalışan E.E., vagondan dışarı çıktı. Arkasında gelen saldırgan, E.E.nin telefonuna ve kendisine saldırdı. Kavgayı, güvenlik görevlisi güçlükle ayırırken, E.E., Sibel Ç.'den şikayetçi oldu.

SALDIRI ANLARI VE SONRASI KAMERADA
O anları kamera kaydına alan E.E., emniyette verdiği ifadesinde, "Kadın alkollüydü, ve metrodaki herkese küfür ediyordu. Ben de rahatsız oldum ve video kaydına almaya başladım. Kayda aldığımı fark edince, bana saldırdı. Kendimi vagondan dışarı attım, o da arkamdan geldi. Olayların büyüyeceğini anladığım için telefonumdan kaydı tekrar açtım, ve bana hakaret ederek saldırdı. Sonrasında aşağı indik ve kadın kaçtı. Arkasından ben de gittim kendisini yola attı ve bayılma taklidi yaptı. Bir sonraki durağa kadar koştu" dedi.

SALDIRGANIN KARAKOLDA KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Karakolda ekiplere çektiği videoları gösteren E.E., saldırgandan şikayetçi olacağını belirtti. Durum üzerine ekipler, bu kişinin Sibel Ç. olduğunu belirledi. Öte yandan, Sibel Ç.'nin bir süre cezaevinde yattığı öğrenildi.

SÜRÜCÜLER YOL ORTASINDA TARTIŞTILAR, KADINLAR MÜDAHALE ETTİ
Bir diğer olay ise, merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi Ali Ferruh Yücel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcu otobüsü ile ticari kamyonet sürücüsü bir anda tartışmaya başladı. Tartışma, bir süre sonra kavgaya döndü. Taraflar yol ortasında tartışma yaşarken, otobüste bulunan kadın yolcular hem olayları ayırmaya çalıştı, hem de o anları kameraya kaydetti.

Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Metroya alkollü bindi, yetmedi vatandaşlara saldırdı! O anlar kamerada | Video 01:21
Metroya alkollü bindi, yetmedi vatandaşlara saldırdı! O anlar kamerada | Video 10.02.2024 | 12:24
Şanlıurfa’da 33 kişiyi 43 milyon lira dolandıran 3 zanlı tutuklandı | Video 00:42
Şanlıurfa'da 33 kişiyi 43 milyon lira dolandıran 3 zanlı tutuklandı | Video 10.02.2024 | 12:00
Mersin’de terör örgütlerine operasyon: 5 gözaltı | Video 01:55
Mersin'de terör örgütlerine operasyon: 5 gözaltı | Video 10.02.2024 | 11:19
Gaziantep’te 1 milyon lira değerinde kaçak telefon ele geçirildi | Video 00:15
Gaziantep'te 1 milyon lira değerinde kaçak telefon ele geçirildi | Video 10.02.2024 | 11:19
Kırklareli’nde kaçak kazı yapan şüpheliler yakalandı: Evinin altına 40 metre çukur kazmışlar | Video 00:22
Kırklareli’nde kaçak kazı yapan şüpheliler yakalandı: Evinin altına 40 metre çukur kazmışlar | Video 10.02.2024 | 11:19
Elazığ’da misket büyüklüğünde dolu yağdı | Video 00:16
Elazığ'da misket büyüklüğünde dolu yağdı | Video 10.02.2024 | 11:18
Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı | Video 01:37
Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı | Video 10.02.2024 | 11:13
Küçükçekmece’de elektrikli süpürgeye saklanmış uyuşturucu bulundu | Video 00:46
Küçükçekmece'de elektrikli süpürgeye saklanmış uyuşturucu bulundu | Video 10.02.2024 | 10:33
Maltepe’de kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı | Video 01:28
Maltepe'de kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı | Video 10.02.2024 | 10:42
Torununu kurtarmak isterken tramvayın altında kalmıştı! Kaza anı kamerada | Video 03:29
Torununu kurtarmak isterken tramvayın altında kalmıştı! Kaza anı kamerada | Video 10.02.2024 | 10:08
Bozcaada ve Gökçeada’ya bazı feribot seferlerine fırtına engeli | Video 01:30
Bozcaada ve Gökçeada'ya bazı feribot seferlerine fırtına engeli | Video 10.02.2024 | 10:09
İzmir’deki tarihi vurgunda Ocakçı çiftiyle birlikte 27 şüpheli tutuklandı | Video 04:39
İzmir’deki tarihi vurgunda Ocakçı çiftiyle birlikte 27 şüpheli tutuklandı | Video 10.02.2024 | 10:00
Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya döndü: Ailesiyle buluşma anı Türkiye’yi ağlattı! | Video 01:51
Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya döndü: Ailesiyle buluşma anı Türkiye'yi ağlattı! | Video 10.02.2024 | 09:54
Kontrolden çıkan otomobil, 3 araç, 1 motosiklet ve yayalara çarptı: 2 yaralı | Video 02:23
Kontrolden çıkan otomobil, 3 araç, 1 motosiklet ve yayalara çarptı: 2 yaralı | Video 10.02.2024 | 09:22
Elazığ’da Kafes 37 operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı | Video 02:44
Elazığ’da Kafes 37 operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı | Video 10.02.2024 | 09:25
Burdur’da eski eş cinayetinde katil zanlısı ve yardım eden 6 şahıs tutuklandı | Video 05:08
Burdur’da eski eş cinayetinde katil zanlısı ve yardım eden 6 şahıs tutuklandı | Video 10.02.2024 | 09:11
Pendik’te 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı | Video 06:05
Pendik’te 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı | Video 10.02.2024 | 09:11
Tramvayın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetmişti: Tramvay sürücüsü gözaltına alındı 00:05
Tramvayın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetmişti: Tramvay sürücüsü gözaltına alındı 09.02.2024 | 22:42
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya iniş yaptı! | Video 00:41
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya iniş yaptı! | Video 09.02.2024 | 16:59
Antalya’da can pazarı: Otobüs şarampole devrildi, 21 kişi yaralandı | Video 05:32
Antalya'da can pazarı: Otobüs şarampole devrildi, 21 kişi yaralandı | Video 09.02.2024 | 16:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA