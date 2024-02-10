Metroya alkollü bindi, yetmedi vatandaşlara saldırdı! O anlar kamerada | Video
Bursa’da metroya alkollü binen kadın, vagon içinde vatandaşlarla sözlü tartıştı. Yetmedi, küfürlerden rahatsız olduğu için kendisini kayda alan kıza saldırdı. Saldırma anları saniye saniye kameraya yansıdı.
SALDIRI ANLARI VE SONRASI KAMERADA
O anları kamera kaydına alan E.E., emniyette verdiği ifadesinde, "Kadın alkollüydü, ve metrodaki herkese küfür ediyordu. Ben de rahatsız oldum ve video kaydına almaya başladım. Kayda aldığımı fark edince, bana saldırdı. Kendimi vagondan dışarı attım, o da arkamdan geldi. Olayların büyüyeceğini anladığım için telefonumdan kaydı tekrar açtım, ve bana hakaret ederek saldırdı. Sonrasında aşağı indik ve kadın kaçtı. Arkasından ben de gittim kendisini yola attı ve bayılma taklidi yaptı. Bir sonraki durağa kadar koştu" dedi.
SALDIRGANIN KARAKOLDA KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Karakolda ekiplere çektiği videoları gösteren E.E., saldırgandan şikayetçi olacağını belirtti. Durum üzerine ekipler, bu kişinin Sibel Ç. olduğunu belirledi. Öte yandan, Sibel Ç.'nin bir süre cezaevinde yattığı öğrenildi.
SÜRÜCÜLER YOL ORTASINDA TARTIŞTILAR, KADINLAR MÜDAHALE ETTİ
Bir diğer olay ise, merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi Ali Ferruh Yücel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcu otobüsü ile ticari kamyonet sürücüsü bir anda tartışmaya başladı. Tartışma, bir süre sonra kavgaya döndü. Taraflar yol ortasında tartışma yaşarken, otobüste bulunan kadın yolcular hem olayları ayırmaya çalıştı, hem de o anları kameraya kaydetti.
Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
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