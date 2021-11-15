Müge Anlı'da esrarengiz cinayet olayında son dakika: Mahkeme heyeti Müge Anlı programını izleyecek!

atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Müge Anlı'dan Zeynep Ergül ve esrarengiz cinayet olayı hakkında son dakika açıklaması!

Zeynep Ergül hakim karşısındaydı

Mehmet Bey'in kızı, herkesin inkar etmesinin kendilerini çok üzdüğünü ama adaletin yerini bulmasını beklediklerini dile getirdi. Avukat, duruşmanın yarım saat sürdüğünü, tahliye talebinin reddedildiğini, tutukluluğa karar verildiğini, mahkeme heyetinin Müge Anlı programını izleyeceğini, karara sonra verileceğini söyledi. Mehmet Bey'in kızı, Zeynep Hanım'ın hastayım diyerek tahliyesini istediğini belirtirken Mehmet Bey'in yakını da bunların hep senaryo olduğunu, Cahit Bey'in hep ceset yoksa cinayet de yoktur dediğini ama öyle olmayacağını dile getirip Müge Anlı'ya teşekkür etti.