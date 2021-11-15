Video Yaşam Müge Anlı'da esrarengiz cinayet olayında son dakika: Mahkeme heyeti Müge Anlı programını izleyecek!
Müge Anlı'da esrarengiz cinayet olayında son dakika: Mahkeme heyeti Müge Anlı programını izleyecek!

Müge Anlı'da esrarengiz cinayet olayında son dakika: Mahkeme heyeti Müge Anlı programını izleyecek!

15.11.2021 | 12:15

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ordu’da 600 yıllık tarihi camiye dev restorasyon | Video 03:30
Ordu’da 600 yıllık tarihi camiye dev restorasyon | Video 15.11.2021 | 13:43
Müge Anlı’da esrarengiz cinayet olayında son dakika: Mahkeme heyeti Müge Anlı programını izleyecek! 06:20
Müge Anlı'da esrarengiz cinayet olayında son dakika: Mahkeme heyeti Müge Anlı programını izleyecek! 15.11.2021 | 12:15
Elazığ’da yaralı domuzun saldırı anı kamerada 00:53
Elazığ’da yaralı domuzun saldırı anı kamerada 15.11.2021 | 11:53
Müge Anlı’da son dakika: 6 gündür kayıp olan 2,5 yaşındaki Müslime’nin ailesi kaçırılmış olabileceğini iddia etti! 03:25
Müge Anlı'da son dakika: 6 gündür kayıp olan 2,5 yaşındaki Müslime'nin ailesi kaçırılmış olabileceğini iddia etti! 15.11.2021 | 11:39
Freni boşalan minibüs yoldan geçen 2 kadına böyle çarptı: 1 ölü, 2 yaralı 01:25
Freni boşalan minibüs yoldan geçen 2 kadına böyle çarptı: 1 ölü, 2 yaralı 15.11.2021 | 11:34
Yörük kız müslüme 6 gündür aranıyor; ’kaçırılma’ ihtimali araştırılıyor 01:41
Yörük kız müslüme 6 gündür aranıyor; 'kaçırılma' ihtimali araştırılıyor 15.11.2021 | 11:29
İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına çifte darbe! Lokum tozu süsü verdikleri uyuşturucu maddeler kamerada 02:07
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına çifte darbe! Lokum tozu süsü verdikleri uyuşturucu maddeler kamerada 15.11.2021 | 11:32
Yatarak motosiklet kullanan sürücü kamerada | Video 00:59
Yatarak motosiklet kullanan sürücü kamerada | Video 15.11.2021 | 10:47
Modanın en farklı şekli: “Giyilebilir sanat eseri” 03:45
Modanın en farklı şekli: “Giyilebilir sanat eseri” 15.11.2021 | 10:48
Müge Anlı Son Bölüm 15 Kasım 2021 Pazartesi Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı’da gözaltına alınan katil zanlısı olayında flaş gelişme 11:31
Müge Anlı Son Bölüm 15 Kasım 2021 Pazartesi Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı'da gözaltına alınan katil zanlısı olayında flaş gelişme 15.11.2021 | 10:48
Van’da kamyonette çalıntı ev eşyalarına 3 tutuklama 00:44
Van'da kamyonette çalıntı ev eşyalarına 3 tutuklama 15.11.2021 | 09:49
Kuyumcu çalışanını öldürüp, 2 kuyumcudan yaklaşık 4 kilo altın çalan şahıs tutuklandı 03:59
Kuyumcu çalışanını öldürüp, 2 kuyumcudan yaklaşık 4 kilo altın çalan şahıs tutuklandı 15.11.2021 | 10:20
Maltepe’de maç sonrası E-5’te taşlı bıçaklı meydan kavgası | Video 02:15
Maltepe'de maç sonrası E-5’te taşlı bıçaklı meydan kavgası | Video 15.11.2021 | 10:06
Zonguldak ormanlarındaki hazan renkleri havadan görüntülendi | Video 03:41
Zonguldak ormanlarındaki hazan renkleri havadan görüntülendi | Video 15.11.2021 | 09:57
Sultangazi ve Bahçelievler’deki trafik kazaları kamerada  | Video 01:38
Sultangazi ve Bahçelievler'deki trafik kazaları kamerada  | Video 15.11.2021 | 09:40
İzmir’de evine giderken silahlı saldırıda hayatını kaybetti 01:14
İzmir'de evine giderken silahlı saldırıda hayatını kaybetti 15.11.2021 | 09:05
İstanbul Esenyurt’ta ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada 05:36
İstanbul Esenyurt'ta ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada 15.11.2021 | 09:05
Kaybolan alzaymır hastası, uçurumda yaralı halde bulundu 03:18
Kaybolan alzaymır hastası, uçurumda yaralı halde bulundu 15.11.2021 | 09:14
Kamyonetteki çalıntı ev eşyalarına 3 tutuklama | Video 00:44
Kamyonetteki çalıntı ev eşyalarına 3 tutuklama | Video 15.11.2021 | 09:15
Esenyurt’ta taşlı-sopalı kavga! Ortalık savaş alanına döndü: 1’i ağır 4 yaralı 10:23
Esenyurt'ta taşlı-sopalı kavga! Ortalık savaş alanına döndü: 1'i ağır 4 yaralı 15.11.2021 | 08:51

atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Müge Anlı'dan Zeynep Ergül ve esrarengiz cinayet olayı hakkında son dakika açıklaması!

VİDEO DEVAM EDİYOR

Zeynep Ergül hakim karşısındaydı

Mehmet Bey'in kızı, herkesin inkar etmesinin kendilerini çok üzdüğünü ama adaletin yerini bulmasını beklediklerini dile getirdi. Avukat, duruşmanın yarım saat sürdüğünü, tahliye talebinin reddedildiğini, tutukluluğa karar verildiğini, mahkeme heyetinin Müge Anlı programını izleyeceğini, karara sonra verileceğini söyledi. Mehmet Bey'in kızı, Zeynep Hanım'ın hastayım diyerek tahliyesini istediğini belirtirken Mehmet Bey'in yakını da bunların hep senaryo olduğunu, Cahit Bey'in hep ceset yoksa cinayet de yoktur dediğini ama öyle olmayacağını dile getirip Müge Anlı'ya teşekkür etti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA