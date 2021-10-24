Müşteri gibi girip 30 bin liralık telefon çaldılar...O anlar kamerada

Bayrampaşa ve Bağcılar’da bir telefoncuya müşteri kılığında giren biri çocuk iki kişi, iki ayrı telefoncudan 30 bin liralık telefon çaldı. Yaşı büyük olan şahıs dükkan çalışanlarını oyalarken, çocuğun telefon çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay geçtiğimiz haftalarda Bayrampaşa ve Bağcılar'da bulunan telefon dükkanlarında meydana geldi. İddialara göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen biri çocuk 2 kişi, farklı zamanlarda iki ayrı telefoncuya girdi. Yaşı büyük olan kişi her iki dükkanda da görevliyle konuşurken, küçük olan çocuk tezgahta bulunan telefonları çaldı. Telefonların çalınmasından bir süre sonra durumu fark eden, iş yeri sahipleri durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri, ihbar üzerine şüphelilerin yakalanması için inceleme başlattı.Hırsızların telefon dükkanlarını mesken edindiğini söyleyen dükkan sahibi Cafer Yalçın, "Dükkana gelip gidiyorlar. Yüksek modelli cihazları gözlerine kestiriyorlar. Bunlar aslında satamazlar nerede kullanacaklarını bilmiyorlar. Ya yurt dışına gönderiyorlar ya da parçalayıp öyle satıyorlar. Biraz yoğun bir gündü tamir işlerim vardı. Ben çocuğu hiç görmedim. Diğer vatandaşa benim önümü kapattığı için. O sırada gidiyor tezgahı açıyor benim ufak çocuğumda orada duruyor ama ufak olduğu için hırsızlık ne onu bile bilmiyor. Gidip arkasından tezgahı kapatıyor. O kapatmasa belki ben daha önce fark edeceğim. Daha sonra telefonu alıp çıkıp gidiyorlar. Telefonun değeri 14 bin lira civarında" dedi.Dükkanı soyulan bir diğer dükkan sahibi Mehmet Akkuş ise, "Çocuk ve yanında 17-18 yaşlarında bir genç ikisi beraber. Çocuğu da işlerine alet ediyorlar. Telefonu alırken de alarm susturucu takıyor. 30 saniye sonra alarm çalıyor. Bizde öyle öğrendik. Daha sonrasında kameradan tespit ettik. Dışarısı kalabalık olduğu için peşinden de gidemedik. Dikkat etsinler. Duydum ki farklı bayilerde de hırsızlıklar olmuş" şeklinde konuştu.Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yaşça büyük olan şüphelinin 2 dükkanda da görevlileri oyaladığı, küçük olan çocuğun ise telefonlarını çalıp tişörtünün içine attığı ve ardından görevliyle konuşan kişiye haber verdiği, ikilinin dükkanlardan hızla uzaklaştığı görülüyor.