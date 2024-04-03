Video Yaşam Öğrencisine yaptığı unutulmaz sürprizle kalpleri ısıttı: "Gülüşlerin hiç solmasın" | Video
Öğrencisine yaptığı unutulmaz sürprizle kalpleri ısıttı:

Öğrencisine yaptığı unutulmaz sürprizle kalpleri ısıttı: "Gülüşlerin hiç solmasın" | Video

03.04.2024 | 11:04

TikTok kullanıcısı bir öğretmen, öğrencisine yaptığı sürpriz ile adeta kalpleri ısıttı. Milyonlarca görüntüleme alan bu paylaşım, aynı zamanda çocukların ruhundaki saflığa dair birçok şeyi görmemizi de sağlıyor. İşte o paylaşım...

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