Öğrencisine yaptığı unutulmaz sürprizle kalpleri ısıttı: "Gülüşlerin hiç solmasın" | Video

TikTok kullanıcısı bir öğretmen, öğrencisine yaptığı sürpriz ile adeta kalpleri ısıttı. Milyonlarca görüntüleme alan bu paylaşım, aynı zamanda çocukların ruhundaki saflığa dair birçok şeyi görmemizi de sağlıyor. İşte o paylaşım...