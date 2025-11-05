Otobüs şoförü yolcu inmeden hareket ederek yolcuyu böyle düşürdü | Video 05.11.2025 | 09:16 Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde otobüs şoförünün yolcu inmeden hareket etmesiyle bir vatandaş düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Gölbaşı Bahçelievler Mahallesi 281'inci Cadde'de saat 18.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, EGO otobüsü yolcu indirmek için durdu. Bir vatandaş inmeden otobüs hareket etti. Otobüsün hareket etmesiyle vatandaş yere düştü. Yere düşen vatandaş ve çevredeki vatandaşlar şoföre tepki göstermesine rağmen şoför olay yerinde uzaklaştı. Yere düşen vatandaş yaralanmazken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.