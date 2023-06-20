Otogarda bayram yoğunluğu başladı | Video

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bayram yoğunluğu başladı. Diğer bayramlara göre bu bayramın otogarda daha yoğun geçtiğini belirten Otogar esnafı Zafer Bayar, "Tamamen tatil olarak değil. Bir Ege havası yok. Tamamen Anadolu Bölgesinde yoğunluk" dedi.