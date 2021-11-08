Rize'de dehşete düşüren kaza! Yük taşıyan kadın minibüs ile şadırvanın arasında böyle ezildi | Video
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Rize’de meydana gelen kazada el arabasıyla yük taşıyan kadın minibüs ile caminin şadırvanı arasında kaldı.
Kaza merkeze bağlı Tekke köyünde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Meryem Kayalar (55) isimli kadın el arabasıyla evine odun taşıdığı sırada sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü bir anda kontrolden çıkarak savrulan minibüs kadına çarptı. Şadırvan ile minibüs arasında sıkışan kadın çevredekiler tarafından çağrılan 112 acil servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Kayalar'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.