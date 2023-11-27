Şanlıurfalı şehit son yolculuğuna uğurlandı | Video 27.11.2023 | 16:01 Kuzey Irak’ta sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonunda bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş, memleketi Şanlıurfa’da son yolculuğuna uğurlandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kuzey Irak'ta sürdürülen Pençe - Kilit Operasyonunda dün akşam saatlerinde PKK terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş, memleketi Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı. Asri mezarlıktaki camiye getirilen şehidin Al Bayraklı tabutuna sarılan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Namazın ardından şehit erin naaşı, dua ve gözyaşları arasında şehitlikte defnedildi.Cenaze namazına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Büyükköroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, askeri yetkililer, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve şehidin yakınları katıldı.Şanlıurfa doğumlu olan 27 yaşındaki Şehit Fevzi Kızıltaş'ın 3 yıl önce sözleşmeli er olarak Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde göreve başladığı öğrenildi. Şırnak 6. Piyade Komando Tugay Komutanlığı personeli olan Kızıltaş'ın evli olduğu ve çocuğunun ise olmadığı belirtildi.Dün akşam saat 17.40 sıralarında Irak'ın kuzeyindeki Kel Tepe bölgesinde sızma girişiminde bulunan PKK terör örgütü mensupları, yol emniyeti alan askerlere roket atar, el bombası ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlemiş, saldırıda Fevzi Kızıltaş ile birlikte 2 asker daha şehit olmuştu.