Sazlıktan geriye yanmış yuvalar kaldı | Video 20.03.2023 | 10:47 VAN'ın Erciş ilçesinde yanan sazlıktan geriye yanmış yuvalar ve küllerin arasında yavrularını arayan kuşlar kaldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Erciş merkeze yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta, Van gölü kıyısındaki Gölağzı Mahallesi'nde, 13 Mart akşamı, sazlıktan dumanların yükseldiğini görenler, Erciş Belediyesi'ne bağlı itfaiye grup amirliğini arayıp ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bataklık üzerindeki sazlığa ulaşmakta zorlanan itfaiyeciler, yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından yangını güçlükle kontrol altına alıp, söndürdü. Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlık yangında küle dönerken, geriye, yanan kuş yuvaları ve küllerin arasında yavrularını arayan kuşların kaldığı görüldü.



Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.