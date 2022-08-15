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OTOMATİK OYNAT
01:18
Şişli'de silahlı kavgayı ayırmak isteyen 1 polis yaralandı | Video 15.08.2022 | 22:12
00:33
Şahsın kadınları cadde ortasında taciz ettiği anlar kamerada | Video 15.08.2022 | 18:24
01:32
Kafeler arasında ‘Kaldırıma masa koydun’ kavgası | Video 15.08.2022 | 18:01
06:38
Ankara’da sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi | Video 15.08.2022 | 17:37
04:51
Sarıyer'de evleri su bastı; mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı | Video 15.08.2022 | 14:39
01:15
Malatya'da bin 100 litre kaçak alkol ele geçirildi | Video 15.08.2022 | 16:43
17:47
Ankara’da şiddetli yağış başladı | Video 15.08.2022 | 16:41
01:36
Sarıyer’de caddeleri su bastı, sürücüler zor anlar yaşadı | Video 15.08.2022 | 15:54
00:13
Döviz bürosundaki tablet bilgisayarı çalan hırsız kamerada | Video 15.08.2022 | 15:08
02:21
Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı | Video 15.08.2022 | 15:06
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Otomobil sürüye daldı: 26 hayvan telef oldu | Video 15.08.2022 | 14:53
01:49
Muratlı çevreyolunda feci kaza: 6 yaralı | Video 15.08.2022 | 14:53
06:06
Nemrut Dağı’nda hafta sonu turist yoğunluğu yaşandı | Video 15.08.2022 | 14:48
00:16
Beykoz’da şiddetli yağışa dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü | Video 15.08.2022 | 14:48
00:59
Kağıthane’de caddeler göle döndü | Video 15.08.2022 | 14:48
02:21
Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı | Video 15.08.2022 | 14:45
01:04
Van'da 20 ton saman ve 5 bin bağ ot yandı | Video 15.08.2022 | 14:38
Şişli'de silahlı kavgayı ayırmak isteyen 1 polis yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.