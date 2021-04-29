Video Yaşam Son Dakika: Tam kapanma başladı: Tam kapanma sokağa çıkma izin (muafiyet) belgesi alımları başladı | Video

Son Dakika: Tam kapanma başladı: Tam kapanma sokağa çıkma izin (muafiyet) belgesi alımları başladı | Video

Son Dakika: Tam kapanma başladı: Tam kapanma sokağa çıkma izin (muafiyet) belgesi alımları başladı | Video
29.04.2021 | 18:09

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Son Dakika: Tam kapanma başladı: Tam kapanma sokağa çıkma izin muafiyet belgesi alımları başladı | Video 03:33
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İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Görev Belgesi Düzenlenmesi" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre bugünden itibaren muafiyet kapsamında bulunan işyeri, fabrika ve imalathane çalışanları, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden "görev belgesi" başvurusunda bulunabilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kamu personeli için yetkili yönetici tarafından "Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi" düzenlenecek. Sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi nedenlerden dolayı zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus en fazla üç gün geçerli olmak kaydıyla görev belgesi formu manuel doldurulabilecek ve çalışan, işyeri ve firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenebilecek.

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SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı'ndan "Görev Belgesi Düzenlenmesi" Bu belgeye dikkat: Bir kez alınacak, 3 gün geçerli olacak

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