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Video Yaşam Sultanbeyli'de seyir halindeki İETT otobüsünü alev alev yandı | Video
Sultanbeyli'de seyir halindeki İETT otobüsünü alev alev yandı | Video

Sultanbeyli'de seyir halindeki İETT otobüsünü alev alev yandı | Video

21.04.2024 | 08:40

Sultanbeyli'de sabah saatlerinde seyir halindeki İETT otobüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay 06.00 Turgut Reis Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre seyir halindeki 34 GA 3897 plakalı İETT otobüsünün motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle Demokrasi Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı. Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürülürken, yangın esnasında otobüste yolcu olmaması olası bir faciayı önledi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
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