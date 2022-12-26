Video Yaşam Tekirdağ’da 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada | Video
Tekirdağ’da 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada | Video

Tekirdağ’da 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada | Video

26.12.2022 | 09:13

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Husumetlisini sokak ortasında darbedip, silahla yaraladılar | Video 01:25
Husumetlisini sokak ortasında darbedip, silahla yaraladılar | Video 26.12.2022 | 09:15
Bayrampaşa’da otomobile çarpan motosikletli ağır yaralandı! Korkunç kaza kamerada | Video 00:32
Bayrampaşa'da otomobile çarpan motosikletli ağır yaralandı! Korkunç kaza kamerada | Video 26.12.2022 | 09:17
Tekirdağ’da 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada | Video 01:41
Tekirdağ’da 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada | Video 26.12.2022 | 09:13
Evi boşaltan kiracı daireyi ateşe verdi, yanan dairede patlama meydana geldi | Video 05:15
Evi boşaltan kiracı daireyi ateşe verdi, yanan dairede patlama meydana geldi | Video 26.12.2022 | 08:40
Tekirdağ’da 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada | Video 01:41
Tekirdağ’da 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada | Video 26.12.2022 | 08:40
Başkan Erdoğan’dan 2023 seçimleri için net mesaj: 6’lı masa siyasetten silinecek | Video 01:21:41
Başkan Erdoğan'dan 2023 seçimleri için net mesaj: 6'lı masa siyasetten silinecek | Video 25.12.2022 | 21:56
Tekirdağ’da korkunç kaza! Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı | Video 02:05
Tekirdağ'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı | Video 25.12.2022 | 18:40
Şanlıurfa merkezli 7 ilde terör operasyonu: 8 gözaltı | Video 01:15
Şanlıurfa merkezli 7 ilde terör operasyonu: 8 gözaltı | Video 25.12.2022 | 15:21
Esenyurt’ta baltalı damat dehşeti | Video 05:47
Esenyurt'ta baltalı damat dehşeti | Video 25.12.2022 | 12:45
Öfkeli kadın telefonda tartıştığı adamın minibüsünü kaldırım taşlarıyla parçaladı | Video 04:58
Öfkeli kadın telefonda tartıştığı adamın minibüsünü kaldırım taşlarıyla parçaladı | Video 25.12.2022 | 12:28
Kağıthane’de silahlı silahlı kavga: Yoldan geçen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti | Video 04:07
Kağıthane’de silahlı silahlı kavga: Yoldan geçen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti | Video 25.12.2022 | 12:28
Gençlerin yumruk yumruğa kavgası kamerada | Video 00:48
Gençlerin yumruk yumruğa kavgası kamerada | Video 25.12.2022 | 12:28
100 bin TL’lik hırsızlığın şüphelisi yakalandı | Video 00:41
100 bin TL'lik hırsızlığın şüphelisi yakalandı | Video 25.12.2022 | 12:31
Taksi şoförü Yakın mesafeye gitmem deyince çıldırdı, aracın camlarını paramparça etti | Video 02:36
Taksi şoförü "Yakın mesafeye gitmem" deyince çıldırdı, aracın camlarını paramparça etti | Video 25.12.2022 | 10:13
Bulgar turistlerin cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 00:21
Bulgar turistlerin cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 25.12.2022 | 08:43
Kontrolden çıkan otomobil orta refüjdeki ağaçlara çarptı! Feci kaza kamerada | Video 02:26
Kontrolden çıkan otomobil orta refüjdeki ağaçlara çarptı! Feci kaza kamerada | Video 25.12.2022 | 08:43
Otomobil acil çıkıştan dönmek isteyen tıra ok gibi saplandı: 1 ölü | Video 01:39
Otomobil acil çıkıştan dönmek isteyen tıra ok gibi saplandı: 1 ölü | Video 25.12.2022 | 08:44
Konya’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 15 yaralı | Video 01:55
Konya’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 15 yaralı | Video 25.12.2022 | 09:13
Malatya’da kuyumcular çarşısında hırsızlık girişimi kamerada | Video 01:54
Malatya’da kuyumcular çarşısında hırsızlık girişimi kamerada | Video 25.12.2022 | 08:44
Karaman’da yoğun sis kazaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı | Video 01:30
Karaman’da yoğun sis kazaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı | Video 25.12.2022 | 08:44

Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi’nde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Yakuplu Mahallesi at çiftliği mevkiinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden Mesut Güçlü idaresindeki otomobil ile şerit değiştirerek tarla yoluna sapmaya çalışan İsmail Akıncı yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası sürücülerin yanı sıra otomobilde yolcu olarak bulunan Recep Bayram yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA