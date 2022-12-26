Tekirdağ’da 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada | Video
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Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi’nde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.
Kaza sonrası sürücülerin yanı sıra otomobilde yolcu olarak bulunan Recep Bayram yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.
Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.