Tokat’ta heyelan felaketinin vurduğu köy böyle görüntülendi | Video
Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyünde meydana gelen heyelanlar, büyük bir felakete neden oldu. Yaşanan olaylar sonucunda, 39 ev tedbir amaçlı boşaltılırken, heyelanın etkisiyle boşaltılan 4 ev ve 1 cami de yıkıldı. Felaketin yaşandığı köy dron ile havadan görüntülendi.
Heyelanın yaşandığı köy, dron ile havadan görüntülendi. Kaydedilen görüntüler, köyün vahim durumunu detaylı bir şekilde ortaya koydu. Devam eden afetle mücadele çalışmaları, AFAD ekipleri tarafından titizlikle sürdürülüyor. Ayrıca İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, köyü ziyaret ederek incelemelerde bulunacak.
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