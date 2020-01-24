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Borsada 12 haftalık yükseliş serisi rekoru

24.01.2020 | 17:19

Borsa İstanbul, 10 yıl sonra ilk kez 11 hafta art arda yükseldi. Endeks bu haftayı da çıkışla tamamlarsa en son 2000 yılında görülen 12 haftalık rekoru kıracak

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