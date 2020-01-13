12 aylık cari fazla 2,7 milyar dolar oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Kasım 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Türkiye'nin cari işlemler hesabı, Kasım 2019'da 518 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 2 milyar 725 milyon dolar oldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:54
12 aylık cari fazla 2,7 milyar dolar oldu 13.01.2020 | 17:33
01:18
Ticaret anlaşmasında faz 1 taahütlerinde değişiklik yok 13.01.2020 | 17:33
02:15
Küresel altın yatırımları 2019'da rekor kırdı 13.01.2020 | 17:33
01:43
İstanbul havalimanları yolcu sayılarını artırdı 13.01.2020 | 17:33
01:26
Yerli otomobil için patent çalışmaları devam ediyor 13.01.2020 | 17:33
01:00
01:23
Dünya Bankası'ndan Türkiye için flaş büyüme tahmini! 09.01.2020 | 17:39
01:18
Bankalar Kasım ayı karı ile rekor kırdı 09.01.2020 | 17:39
01:10
Aralık' ta getiri şampiyonu BIST 100 endeksi oldu 09.01.2020 | 17:39
02:07
TürkAkım doğalgaz boru hattı açıldı 09.01.2020 | 17:39
07:33
Bakan Dönmez'den A Para'ya özel açıklamalar! 08.01.2020 | 13:02
01:26
Güven Damgası dönemi başladı 07.01.2020 | 17:48
01:21
Ortadoğudaki gerginlik petrolü zirveye taşıdı 07.01.2020 | 17:41
26:32
ASO Başkanı Nurettin Özdebir'den A Para'ya özel açıklamalar! 07.01.2020 | 15:54
03:44
01:34
Elektronikte ihracat 11 milyar doları aştı 06.01.2020 | 17:32
01:39
2019'da Borsa liginin şampiyonu Fenerbahçe 06.01.2020 | 17:32
01:32
Yurt dışı projeler 400 milyar doları aştı 06.01.2020 | 17:32
01:28
TürkAkım'ın açılışı 8 Ocakta 06.01.2020 | 17:32
02:17
Borsa İstanbul 34 yaşında 06.01.2020 | 17:32