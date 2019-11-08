3 katılım bankasından taşıt kredisi kampanyası

Kamu bankalarının otomotiv sektöründe satışları canlandırmak için başlattığı kampanyanın benzerini katılım bankaları da yaptı. Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım tarafından hazırlanan otomotivde yerli üretime özel taşıt finansman paketleri kapsamında, müşterilere 60 ay vade ve 500 bine varan tutarlarda yüzde 0.49- 0.69 finansman oranıyla kredi sağlanacak.