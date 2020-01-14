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ABD'den kritik Çin kararı

14.01.2020 | 17:24

Çin ile yeni bir ticaret anlaşması yapmak üzere olan ABD, ağustos ayında "kur manipülatörü" olarak ilan ettiği Pekin'in bu etiketini kaldırdı.

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