Web TV Ekonomide Bugün Bakan Albayrak: Türkiye pozitif büyüme ivmesi yakaladı

Bakan Albayrak: Türkiye pozitif büyüme ivmesi yakaladı

27.11.2019 | 17:33

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda, "Enflasyon 2020'de yüzde 8,5, 2021'de yüzde 6, 2022'de 4,9 olacak." dedi. Bakan Albayrak ayrıca "Hal Kayıt Sistemi, e-belge uygulamalarına entegre edilecek. Böylece sebze-meyve fiyatlarındaki manipülasyonlar anlık izlenebilecek" açıklamasında bulundu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

02:08
Bakan Albayrak: Türkiye pozitif büyüme ivmesi yakaladı 27.11.2019 | 17:33
01:14
Nouriel Roubini: Türkiye ekonomisi yükselişe geçti 27.11.2019 | 17:33
02:01
İngiliz ekonomistten Türkiye değerlendirmesi 27.11.2019 | 17:33
00:50
BDDK'dan 'değersiz alacak' düzenlemesi 27.11.2019 | 17:33
00:45
Papilon savunma halka arz oluyor 27.11.2019 | 17:33
01:06
BES'te fon büyüklüğü 112,8 milyar TL 27.11.2019 | 17:33
00:57
Emekli için 310 TL taksitle konut müjdesi 27.11.2019 | 17:33
01:08
Powell'dan faiz indirimi açıklaması 27.11.2019 | 17:33
01:21
ABD ve Çin sorunları çözmekte anlaştı 27.11.2019 | 17:33
00:53
Katar ile TCMB'den swap anlaşması 27.11.2019 | 17:33
21:42
Fintech’lerle çevik ve pratik oluyoruz 25.11.2019 | 10:45
18:27
2020 yılında yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte 2020 yılı yeni asgari ücret zammı hesabı... 25.11.2019 | 12:23
01:10
OECD Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti 22.11.2019 | 17:25
01:19
Ticaret Bakanlığı'ndan gümrük rehberi 22.11.2019 | 17:25
01:04
Genç çiftçilere 1,4 milyar TL destek 22.11.2019 | 17:25
01:48
Ticaret anlaşması 2020'ye sarkabilir 22.11.2019 | 17:25
01:28
Türkiye'nin rekortmen kadınları 22.11.2019 | 17:25
00:46
Beyaz eşya satışları arttı 22.11.2019 | 17:25
02:01
Tüketici güven endeksi yükseldi 21.11.2019 | 10:22
07:42
Sanayinin tuzu 'Bor' 20.11.2019 | 15:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN