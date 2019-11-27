Bakan Albayrak: Türkiye pozitif büyüme ivmesi yakaladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda, "Enflasyon 2020'de yüzde 8,5, 2021'de yüzde 6, 2022'de 4,9 olacak." dedi. Bakan Albayrak ayrıca "Hal Kayıt Sistemi, e-belge uygulamalarına entegre edilecek. Böylece sebze-meyve fiyatlarındaki manipülasyonlar anlık izlenebilecek" açıklamasında bulundu.