Bakan Albayrak: Yılı pozitif büyümeyle kapatacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Kongre Merkezi'nde "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" ana temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2019'da katılımcılara hitap etti. Bakan Albayrak, "Terör tehdidi azaltılıp ticaretin önü açılmalı. Türkiye cari fazlada geçen yıla göre rekor kırdı. Şu anda enflasyonda yüzde 9.3'lük bir seviyedeyiz. Ekim'de yüzde 9'dan çok daha düşük bir seviyeyi yakalayacağız ve yıl sonunu yüzde 12 gibi bir rakamla kapatmayı hedefliyoruz. " dedi.
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