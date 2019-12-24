Bebek arabadaysa kasko daha ucuz
Türkiye’de dikkat çeken sigortalardan biri olan kaskoda şirketler, arabasında bebek olan anne babalara kasko poliçesini yüzde 25 daha ucuz fiyatla satıyorlar. Sigortacılar, aynı poliçede bakıcı teminatı da veriyor
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