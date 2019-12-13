ECB faizleri değiştirmedi
Avrupa Merkez Bankası (ECB), faizleri değiştirmedi ve gevşek para politikasında değişikliğe gitmedi. ECB, Euro Bölgesi ekonomisinin küresel ekonomideki gelişmelerden olumsuz etkinlenmesi durumunda destek vermeye açık olduğuna da dikkat çekti.
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