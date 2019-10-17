"FED faiz indirimi yapabilir"
Chicago Fed Başkanı Charles Evans, ABD ekonomik görünümüne yönelik riskler dikkate alındığında, Fed'in tekrar faiz indirimine gidebileceğini söyledi ve kendisinin bu akıl yürütme konusunda "açık fikirli" olduğunu kaydetti.
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