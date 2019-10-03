Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan A Para'da önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak aHaber - aPara ortak canlı yayınınında ekonomiye dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak enflasyonla ilgili olarak," Enflasyonda atılan senkronize adımlarla son 1 bir yılda yapılan 2 seçime rağmen en düşük rakamları gördük. Dengelenme süreci başarıyla ilerliyor." dedi. Türkiye'nin yabancı yatırımcılar açısından cazip bir ülke olduğunu belirten Bakan Albayrak, dolarizasyona karşı mücadelede "Çok daha net ve kararlı politika uygulayacağız." diye konuştu. Bakan Albayrak öte yandan, sermaye piyasaları için yeni paket hazırladıklarını ve yakında duyuracaklarını açıkladı. İşte Bakan Albayrak'ın o açıklamaları!