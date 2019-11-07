IMF'den Avrupa'ya büyüme uyarısı

IMF, Avrupa’yı risklere karşı hazırlık yapması konusunda uyardı. IMF, Çarşamba akşamı yayınladığı Avrupa Ekonomik Görünüm Raporunda, Avrupa bölgesinde ticaret ve imalat sanayinin zayıfladığını ve bunun bölge geneline yayılmaya başladığını; hizmetler sektörü ve tüketimin hala göreceli olarak güçlü göründüğünü ancak yatırımların ivme kaybettiğini açıkladı.