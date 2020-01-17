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Kamu bankalarından iş dünyasına destek

17.01.2020 | 17:41

2019 yılında milli sorumluluk bilinciyle hazırladıkları paketlerin büyük ilgi gördüğünü belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Kamu bankaları bu yıl da iş dünyasının rahat nefes almasını sağlayacak” dedi

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