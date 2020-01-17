Merkez Bankası rezervleri yükseldi
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 10 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 314 milyon dolar artışla 78 milyar 267 milyon dolara çıktı.
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