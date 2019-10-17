Özel sektörün borcu Ağustos'ta geriledi
Ağustos'ta 2018 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 12.8 milyar dolar azalarak 196.6 milyar dolara geriledi.
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