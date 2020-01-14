TBB'den borç yapılandırma duyurusu

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), "Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları Aralık 2019 Aylık Raporu"nu yayımladı. Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) kapsamında yeniden yapılandırılan toplam borç tutarının 5 milyar 188 milyon lira olduğunu bildirdi.