TBB'den borç yapılandırma duyurusu
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), "Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları Aralık 2019 Aylık Raporu"nu yayımladı. Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) kapsamında yeniden yapılandırılan toplam borç tutarının 5 milyar 188 milyon lira olduğunu bildirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:10
TBB'den borç yapılandırma duyurusu 14.01.2020 | 17:25
01:20
ABD'den kritik Çin kararı 14.01.2020 | 17:24
01:22
Türkiye'nin risk primi 267 puana geriledi 14.01.2020 | 17:24
00:56
Ödemeler dengesi açıklandı 14.01.2020 | 17:24
01:35
ABD'den Irak'a ekonomik tehdit 14.01.2020 | 17:24
00:54
12 aylık cari fazla 2,7 milyar dolar oldu 13.01.2020 | 17:33
01:18
Ticaret anlaşmasında faz 1 taahütlerinde değişiklik yok 13.01.2020 | 17:33
02:15
Küresel altın yatırımları 2019'da rekor kırdı 13.01.2020 | 17:33
01:43
İstanbul havalimanları yolcu sayılarını artırdı 13.01.2020 | 17:33
01:26
Yerli otomobil için patent çalışmaları devam ediyor 13.01.2020 | 17:33
01:00
01:23
Dünya Bankası'ndan Türkiye için flaş büyüme tahmini! 09.01.2020 | 17:39
01:18
Bankalar Kasım ayı karı ile rekor kırdı 09.01.2020 | 17:39
01:10
Aralık' ta getiri şampiyonu BIST 100 endeksi oldu 09.01.2020 | 17:39
02:07
TürkAkım doğalgaz boru hattı açıldı 09.01.2020 | 17:39
07:33
Bakan Dönmez'den A Para'ya özel açıklamalar! 08.01.2020 | 13:02
01:26
Güven Damgası dönemi başladı 07.01.2020 | 17:48
01:21
Ortadoğudaki gerginlik petrolü zirveye taşıdı 07.01.2020 | 17:41
26:32
ASO Başkanı Nurettin Özdebir'den A Para'ya özel açıklamalar! 07.01.2020 | 15:54