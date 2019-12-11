THY'de doluluk oranı yüzde 82,3

THY, kasım ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıkladı. Kasım 2019 trafik değerlendirmesine göre, THY, geçen ay yüzde 82,3'lük doluluk oranına ulaştı. Kasımda taşınan yolcu sayısı, yüzde 3,7 artarak 5,7 milyon oldu.