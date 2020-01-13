Ticaret anlaşmasında faz 1 taahütlerinde değişiklik yok
ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret anlaşması görüşmesinde, birinci faz anlaşma konusunda uzlaştıklarını açıkladı.
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