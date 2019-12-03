Ünlü Ekonomist Nouriel Roubini'den Türkiye'ye övgü
Dünyaca ünlü ekonomist Nouriel Roubini, Türkiye ekonomisinin, geçen yılın ikinci yarısında döviz krizi ve finansal baskılar sonucu meydana gelen durgunluk döneminden çıktığını belirtti.
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